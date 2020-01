Mercato : Un rebondissement fou fait le bonheur de Giroud

Dans : Mercato.

Alors qu’il pensait rejoindre l’Inter Milan, Olivier Giroud a été stoppé dans son élan par un revirement de situation. Quelques jours plus tard, l’attaquant bientôt en fin de contrat à Chelsea tient une nouvelle occasion.

Olivier Giroud parviendra-t-il à quitter Chelsea ? Une chose est sûre, c’est que le club londonien ne le retient pas. L’attaquant de 33 ans n’entre pas dans les plans de Frank Lampard, qui le considère comme son troisième choix devant. Le problème pour le Français concerne plutôt l’Inter Milan, qui a subitement annulé sa venue. Toutes les parties concernées étaient pourtant d’accord pour un transfert aux alentours de 5 M€. Mais avant de conclure le deal, les Nerazzurri voulaient s’assurer du départ de l’ailier Matteo Politano, qui devait rejoindre la Roma dans le cadre d’un échange avec Leonardo Spinazzola. Une opération qui a finalement capoté au dernier moment, provoquant l’échec du dossier Giroud.

On pensait cette piste définitivement enterrée pour l’international tricolore, d’autant que l’Inter Milan se rapprochait de Fernando Llorente, un profil similaire à celui de l’ancien Montpelliérain. Seulement voilà, on apprend via La Gazzetta dello Sport que Politano se dirige vers un prêt avec obligation d’achat à Naples, qui refuse de libérer Llorente. Un double revirement qui fait les affaires de Giroud puisque l’Inter Milan a repris contact avec son entourage pour finaliser son arrivée. Cette fois, rien ne devrait l’empêcher de rejoindre l’actuel deuxième de Serie A.