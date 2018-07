Mercato : Un quatrième club de L1 débarque pour Gourcuff

Dans : Mercato, Rennes, Ligue 1.

Une petite partie de la Ligue 1 est à l’affût en ce qui concerne la situation de Yoann Gourcuff. Le milieu de terrain libre de tout contrat cherche un nouveau défi en France après la fin de son engagement à Rennes. Toulouse était intéressé, mais Montpellier est désormais en pole, alors que Nice suit aussi le joueur.

Mais selon Yahoo Sport, un quatrième club de l’élite est désormais sur les rangs, et il s’agit de Dijon. Le club de Côte-d’Or aimerait ajouter une touche d’expérience et de technique à son équipe, et pourrait avoir des arguments pour convaincre Gourcuff, notamment sur le plan du jeu, souvent porté vers l’avant la saison passée.