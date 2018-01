Mercato : Un premier accord en vue du transfert record du mercato d'hiver en L1

Dans : Mercato, Monaco, Premier League.

Le transfert de Coutinho vers le FC Barcelone prend chaque jour un peu plus d’ampleur, même si finaliser cette transaction au mois de janvier sera tout de même extrêmement compliqué étant donné les enjeux.

Néanmoins, Liverpool a bien compris la volonté de son joueur offensif, et se prépare donc en conséquence, histoire de ne pas trop se trouver dépourvu en cas d’offre impossible à refuser de la part du géant catalan, ou de clash qui tournerait mal. Ainsi, selon Yahoo UK , Thomas Lemar a déjà été contacté pour discuter avec les dirigeants des Reds au sujet de son futur contrat. Et sur le principe, son arrivée à Liverpool est désormais actée, sous réserve bien évidemment que tout se mette en place entre les différents clubs concernés. Cela signifie donc le transfert de Coutinho au FC Barcelone, qui pourrait désormais se monter à 160 ME bonus compris, et l’accord entre Liverpool et Monaco sur une base de 100 ME.

Le conditionnel est donc de rigueur, mais l’indication est de taille concernant Thomas Lemar, qui n’hésitera donc pas à faire le grand saut dès le mois de janvier si l’occasion devait se présenter. Autre leçon à retenir, le fait qu’Arsenal ne soit plus forcément sa priorité, et que le Monégasque privilégierait donc désormais une formation de Liverpool très offensive sur le marché des transferts, comme le démontre le récent agent de Virgil Van Dik pour plus de 80 ME.