Mercato : Un peuple va pleurer, Hamsik sur le départ à Naples

Quelques jours après la fin de la saison et le nouvel échec de Naples dans la course au titre, les tifosis ont appris avec effroi que leur leader Marek Hamsik était en partance. Son père s’est exprimé dans la Repubblica, et a évoqué trois offres colossales de la part de clubs chinois.

« Il y a trois offres. L’intérêt est sérieux, mais les négociations sont difficiles. Hamsik a un contrat de 3 ans avec le Napoli. Un pourcentage ? À 60% il peut partir. Marek a déjà parlé au président pour une vente », a livré le paternel du meneur de jeu slovaque, qui a récemment dépassé Diego Maradona dans les rangs des meilleurs buteurs de l’histoire du Napoli, et vient de passer le cap des 500 matchs disputés sous le maillot napolitain, qu’il porte depuis 2007.