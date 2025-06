Mercato ‍: Un nouveau club de Ligue 1 fonce sur Anthony Lopes

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Gardien historique de l'OL, Anthony Lopes a quitté le Rhône à contrecœur l'hiver dernier pour rejoindre Nantes. Avec les Canaris, le Portugais a réalisé une bonne deuxième partie de saison. De quoi le mettre sur la liste d'un club de Ligue 1 ambitieux.

Finalement, il y avait bien une vie après Lyon pour Anthony Lopes. Après 24 ans passés à l'OL, formation comprise, le gardien avait rejoint Nantes au dernier mercato hivernal. Un transfert amer pour ce Gone de toujours, poussé vers la sortie avec l'émergence de Lucas Perri. Chez les Canaris, Anthony Lopes a rapidement pris ses marques avec des prestations de bonne qualité et des arrêts déterminants. Cela a permis au FCN de se sauver de la relégation. Surtout, cela offre de nouvelles perspectives de carrière pour le natif de Givors.

Anthony Lopes est convoité par Brest

Arrivé pour six mois à Nantes, Anthony Lopes possède deux ans de contrat supplémentaires en option. Un luxe pour un joueur âgé de 34 ans. Cependant, il n'est pas sûr de prolonger son bail en Loire-Atlantique car il a tapé dans l'œil d'un autre club de l'Ouest. Selon les informations de Foot Mercato, Brest est intéressé par le recrutement de l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais.

Le titulaire dans les cages brestoises, le Néerlandais Marco Bizot, va normalement quitter la Bretagne cet été. Avec son expérience du haut niveau et sa très bonne détente, Anthony Lopes pourrait vite devenir un cadre du Stade Brestois. En plus, il pourrait retrouver d'anciens coéquipiers lyonnais dans le Finistère avec Romain Del Castillo et Mama Baldé. Le gardien portugais peut réaliser une belle progression en passant du 13e au 9e de Ligue 1 la saison passée. Au vu du jeu et des ambitions brestoises depuis deux ans, il peut vraiment relancer sa carrière.