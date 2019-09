Mercato : Un ancien joueur de l’OM lance un appel à la Ligue 1

Dans : Mercato, OM, Ligue 1.

Malgré la fin du mercato, les joueurs libres peuvent toujours rejoindre l’équipe de leur choix.

C’est notamment le cas de Lucas Silva, qui n’a pas réussi à rebondir avant le début de la saison. C’est pourquoi le milieu de 26 ans a résilié son contrat à l’amiable avec le Real Madrid, qui avait lâché 15 M€ pour son transfert en 2015. Près de quatre ans plus tard, le joueur passé par l’Olympique de Marseille n’est plus du tout la pépite annoncée. Et se dit prêt à revenir en France afin de se relancer.

« La Ligue 1 compte de grands clubs et des joueurs qui représentent leurs sélections à travers le monde, j’ai vécu une expérience forte là-bas, et ça peut être une possibilité, a confié le Brésilien à Foot Mercato. Depuis mon départ, le championnat n’a fait que grandir et progresser, aujourd’hui, il figure parmi les meilleurs. Les gens qui s’occupent de ma carrière gèrent les discussions et moi, je me tiens en retrait, je me concentre sur les entraînements, la préparation physique et mentale pour être prêt quand du concret se présentera. »

Ses bons souvenirs de l’OM

Reste à savoir si un pensionnaire de L1 sera intéressé. Rappelons que son passage à Marseille en 2015-2016 n’avait pas marqué les esprits. Pourtant, Lucas Silva, lui, avait beaucoup apprécié. « L’OM, ce fut une expérience courte, mais très enrichissante, s’est-il souvenu. Je m’y suis fait de grands amis. C’est une ville très agréable à vivre et un club très compétitif. » Attiré par le championnat français, l’ancien Merengue veut surtout rebondir en Europe après trois saisons en prêt à Cruzeiro.