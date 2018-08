Mercato : Tottenham s'offre un record impensable en Premier League

Dans : Mercato, Premier League.

Les clubs anglais, qui affolent le marché des transferts depuis des années et encore plus depuis que leurs droits télé ont explosé, ont vu leur marché des transferts se terminer par le petit feu d’artifice habituel ce jeudi. Mais un club est resté impassible, et ce pendant deux mois. Il s’agit de Tottenham, qui n’a effectué aucun achat, et pour le moment aucune vente, pendant ce mercato estival.

Une attitude qui semble folle à l’heure actuelle, et qui est même inédite dans l’histoire de la Premier League. Jusqu’à présent, seul Leeds, en difficulté financière, s’était contenté de l'unique arrivée d’un joueur gratuit en 2003 pour se renforcer. Aucun club n’avait donc connu un été sans recrue, avant la totale discrétion de Tottenham en cet été 2018.