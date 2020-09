Mercato : Thiago Alcantara fonce à Liverpool pour 30 ME !

Dans : Mercato.

Champion d’Europe avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara devrait quitter la Bundesliga dans les prochains jours.

Depuis le début du mercato, l’international espagnol est ciblé par Liverpool. Mais les négociations étaient rudes entre les Reds et le Bayern Munich, qui ne souhaitait pas brader son milieu de terrain, en dépit de sa situation contractuelle. Lié au champion d’Allemagne en titre jusqu’en juin 2021, Thiago Alcantara va bien rejoindre Liverpool dans les jours à venir. Et pour cause, The Athletic rapporte ce jeudi matin que la formation de Jürgen Klopp a donné son feu vert au Bayern Munich pour payer les 30 ME réclamés. Un accord définitif qui va permettre à Liverpool de s’offrir un renfort de poids au milieu de terrain, et qui pourrait décanter la situation d’un certain Goerginio Wijnaldum, courtisé avec assiduité par Ronald Koeman au FC Barcelone.