Mercato : Son transfert raté à Liverpool, Nabil Fékir lâche sa vérité

Cela aurait pu être l’un des transferts de l’été 2018, mais tout est tombé à l’eau au moment où plus personne ne s’y attendait.

Après un accord entre les deux clubs, Nabil Fékir devait quitter l’OL pour Liverpool, et avait même déjà posé avec le maillot du club anglais histoire de gagner du temps avant sa présentation. Mais le contrat n’était pas encore signé, et il ne l’a jamais été. Selon les versions, l’entourage du joueur devenu plus gourmand, ou un problème détecté au genou pendant la visite médicale forçant de nouvelles négociations, ont été mises en avant pour expliquer ce couac. Dans un entretien à L’Equipe, Nabil Fékir est pour la première fois revenu sur cet épisode marquant de sa carrière.

« Vous voulez la vérité ? Sachez que même moi, je ne la connais pas ! Je vous l'assure ! J'ai fait ma visite médicale et, derrière, ils ont décidé de ne pas me faire signer. À un moment, ils ont voulu me faire croire que c'était le genou. Mais il fallait bien une excuse et les tests médicaux passés à Clairefontaine étaient très clairs... Le genou, il va très bien et je me sens très bien. Le genou, il n'a rien du tout. Ce qui a pu m'agacer, c'est qu'en tentant d'avancer ce pseudo-souci physique, cela a pu me griller auprès d'autres clubs qui étaient potentiellement intéressés », a pesté celui qui évolue désormais au Bétis Séville, et laisse clairement entendre que son agent de l’époque, Jean-Pierre Bernès, n’avait pas été impérial dans cette affaire.