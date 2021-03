Mercato : Salah et LeBron James décisifs dans l'avenir de Mbappé ?

Dans : Mercato.

Un départ de Mohamed Salah pourrait pousser Liverpool à passer à l'action dans le dossier Kylian Mbappé.

Déjà considéré comme l'un des plus gros espoirs du football mondial, Kylian Mbappé est définitivement entré dans une autre dimension après son triplé inscrit contre Barcelone en Ligue des Champions. Fan du joueur depuis de nombreuses années, Zinédine Zidane est prêt à tout pour l'attirer du côté de Madrid, mais l'entraîneur madrilène devra faire avec la concurrence de Liverpool. Alors que deux fans des Reds ont crée une cagnotte pour financer le transfert de Mbappé, le club anglais possède d'autres cartes à jouer pour boucler l'arrivée du champion du monde. Premièrement, LeBron James, superstar de NBA et actionnaire de Liverpool entretien d'excellentes relations avec le Français. De plus, les champions d'Angleterre en titre pourraient disposer d'une belle enveloppe pour le prochain mercato grâce à la vente de... Mohamed Salah.

Si l'on en croit les informations de AS, un départ de l'Egyptien est de plus en plus probable. Ses relations avec Jürgen Klopp n'ont jamais été aussi tendues, comme en témoigne l'agacement non dissimulé du Pharaon lors de son remplacement à l'heure de jeu contre Chelsea. Le joueur de 28 ans n'a jamais caché son envie d'évoluer un jour en Espagne et intéresse le Real et le Barça. La vente de Mohamed Salah, estimée à 120 millions d'euros, couplée à l'économie de son salaire de 12 millions d'euros annuels offrirait à Liverpool un budget conséquent pour recruter son remplaçant. Et d'après le média espagnol, la priorité des Reds a un nom : Kylian Mbappé. Une concurrence dont se serait bien passé le Real Madrid, dont l'objectif est de faire de l'international français la future légende du club.