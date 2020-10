Mercato : Rugani, Saliba, le bouquet final de Rennes ?

Dans : Mercato.

En difficulté en défense centrale avec les départs de Morel et Gnagnon, le Stade Rennais a encore besoin d’un joueur dans cette ligne.

Florian Maurice s’active et a énormément avancé sur deux pistes révélées en même temps ce vendredi matin. Il y a tout d’abord les informations en provenance d’Italie qui font état d’un accord total entre le club breton et la Juventus pour la signature de Daniel Rugani pour un prêt payant de 1,6 ME. Le défenseur central de la Juventus pourrait ainsi retrouver un peu de temps de jeu et apporter son expérience au sein d’une équipe qui découvrira la Ligue des Champions cette saison. L’informateur Nicolo Schira annonce même son arrivée à Rennes ce samedi pour la visite médicale et la signature de son prêt dans la foulée.

Mais en même temps, Ouest-France révèle que Rennes a lancé une opération aussi surprenante qu’intéressante en contactant Arsenal pour obtenir le prêt de William Saliba. L’ancien défenseur de Saint-Etienne, prêté la saison dernière dans le Forez, n’a pour le moment pas fait une seule apparition sur une feuille de match des Gunners. Le club londonien s’estime bien pourvu derrière, et envisagerait de prêter à nouveau William Saliba pour lui donner de l’expérience au niveau Ligue des Champions notamment. Un choix qui peut surprendre du côté d’Arsenal, où les défenseurs utilisés jusqu’à présent n’ont pas vraiment donné tous les gages de satisfaction. Mais il faut croire que Saliba n’est pas encore dans les papiers de Mikel Arteta, et le Stade Rennais compte bien en profiter avec ce prêt sans option d’achat. Dans les prochaines heures, le club breton va récupérer l'arrière gauche Dalbert Henrique en provenance de l'Inter Milan.