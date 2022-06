Mercato : Révolution au PSG, le Barça se précipite !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Angel Di Maria n’a pas été retenu par le PSG en cette fin de saison. La Juventus était sur les rangs, mais le Barça profite de l’aubaine pour travailler l’Argentin au corps.

Même si aucune annonce officielle n’a été effectuée, le coup de balai au PSG a déjà commencé en ce printemps. En effet, un joueur comme Angel Di Maria a bien compris que le club parisien n’allait pas prolonger son contrat. Si l’Argentin a eu droit à des beaux adieux au Parc des Princes, il va quand même quitter un club qu’il a parfois porté en Ligue des Champions. A 34 ans, il ambitionne de continuer en Europe, et était en contact avec la Juventus Turin ces dernières semaines avant le lancement du mercato. Mais surprise, c’est désormais le FC Barcelone, très ambitieux cet été malgré des difficultés économiques évidentes, qui est le favori. Pour l’ancien du Real Madrid, le pied de nez serait total mais l’offre du club catalan lui permettrait de retrouver la péninsule ibérique qu’il aime tant.

Le Barça en pole, la Juve n'a pas dit son dernier mot

Xavi considère sérieusement cette option qui ne couterait pas un centime à son club. Cela tombe bien, tout l’argent ou presque a été dépensé l’hiver dernier, quand il a fallu faire venir Ferran Torres ou signer Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Une aubaine donc rendue possible grâce au PSG, qui ne retient plus ses joueurs qui ne sont pas indispensables. A noter que l’informateur spécialisé sur le mercato apporte un complètement intéressant, puisque dans ses premières discussions avec le Barça, Di Maria n’a demandé qu’un contrat d’un an. Histoire de pouvoir partir sans problème en 2023 et pourquoi pas revenir en Amérique du Sud ? En tout cas, l’ancien joueur parisien a toujours la cote, puisque La Gazzetta dello Sport affirme que la possible signature de Di Maria au Barça a réveillé les dirigeants de la Juventus, qui lui ont demandé d’attendre afin de lui faire une meilleure offre.