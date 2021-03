Mercato : Rennes tente l'énorme coup Nabil Fékir

Dans : Mercato.

Au coeur d'une saison moyenne avec le Bétis Séville, Nabil Fékir est arrivé dans le viseur de Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais. Les arguments se préparent.

Mal parti pour conserver un ticket européen, le Stade Rennais va changer ses batteries cet été après un recrutement qui n’a pas donné totalement satisfaction. Bruno Genesio et le « gang des Lyonnais », que compose notamment le directeur sportif Florian Maurice, vont ainsi tenter un énorme coup en ramenant un autre champion du monde au Roazhon Park. Après Steven Nzonzi, c’est en effet Nabil Fékir qui est courtisé par l’état-major des « Rouge et Noir » affirme ce jeudi Foot Mercato. Le départ de Clément Grenier, en fin de contrat, permettra de libérer une place pour celui qui avait quitté en 2019 l’Olympique Lyonnais pour le Bétis Séville. Il en est actuellement l’un des hommes forts sur le plan offensif, mais le club andalou peine à se hisser dans la lutte pour les places européens.

L’idée d’un retour en France, au sein d’un club qui rêve de se donner les moyens de viser plus haut, pourrait ainsi avoir du poids. En cas de vente d’Eduardo Camavinga, le Stade Rennais pourrait en effet aborder le marché des transferts estival en position de force. Avec Séville, Nabil Fékir a encore deux ans de contrat, mais avec les possibilités offertes dans sa masse salariale en raison des départs de Grenier et Nzonzi (retour de prêt), Rennes est persuadé de pouvoir faire une offre convaincante. En 2019, Fékir avait rejoint le Bétis pour la somme de 19 ME, hors bonus éventuels. Un transfert à Rennes ne devrait pas faire monter le curseur, surtout qu’à 27 ans, l’ancien lyonnais ne parvient pas à réellement faire monter ses statistiques cette saison (2 buts et 6 passes décisives). De quoi donner de l’espoir aux Rennais dans l’optique de réaliser ce retour en France de Nabil Fékir, ce qui serait certainement l’un des gros coups de l’été en Ligue 1.