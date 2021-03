Rennes : Un départ au mercato, Camavinga fait suivre à ses parents

Dans : Rennes.

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin 2022, Eduardo Camavinga va rapidement devoir trancher entre un départ ou une prolongation de contrat.

Et pour cause, il est tout simplement hors de question pour le Stade Rennais que l’international tricolore parte libre de tout contrat dans un an et demi. En ce sens, les dirigeants bretons doivent boucler au plus vite le dossier Camavinga en statuant sur un transfert cet été ou sur une prolongation de contrat. Au micro de France 3, la pépite du Stade Rennais s’est exprimée sur son avenir. Et pour l’heure, Eduardo Camavinga ne sait absolument pas de quoi son avenir sera fait. Cela dépendra en grande partie du projet présenté par le staff de Rennes selon lui.

« Le mercato ? Pour ça, il y a mes parents. Il faudra voir le projet, il y a énormément de choses à prendre en compte. Un transfert à 50, 80 ME ? Franchement, ça, c’est le monde extérieur. Ce n’est que du football. Si je devais partir, j’espère qu’ils diront que j’étais un joueur qui avait l’amour du club, qui se donnait à fond sur le terrain et qui mouillait le maillot » a commenté Eduardo Camavinga, qui garde la tête sur les épaules malgré sa très belle cote sur le marché des transferts à travers l’Europe. Il faut dire que l’international tricolore a tout intérêt à garder la tête froide après avoir traversé un véritable trou d’air cette saison durant la mauvaise période du Stade Rennais.