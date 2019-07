Mercato : Rennes et l'ASSE s'arrachent Jonas Martin, mais...

Dans : Mercato, RCSA, Rennes, ASSE.

Ancien milieu de terrain de Montpellier, Jonas Martin attaque sa troisième saison à Strasbourg, où il est devenu un taulier. Valeur sûre de la Ligue 1, celui qui a porté durant deux ans les couleurs du MHSC a la cote en France, et s’est ainsi vu proposer deux offres prestigieuses. Le Stade Rennais, qui recherche un joueur pour combler le départ de Benjamin André et l’AS Saint-Etienne, qui souhaite recruter un milieu complémentaire à Yann M’Vila, l’ont approché.

Jonas Martin l’a lui-même confirmé à 20 Minutes. « Oui, j’ai les deux contrats sous les yeux. C’était même plus avancé avec l’un des deux clubs. Ça donne envie mais je suis bien ici. Il y a des équipes avec qui je n’aurais pas discuté mais là, mon agent a écouté les offres car les clubs étaient qualifiés pour la Ligue Europa. Mais je le répète : je suis bien ici, je crois au projet. Si je voulais partir, je n’afficherais pas cet état d’esprit » a indiqué le joueur… qui veut prolonger à Strasbourg. « Les discussions ont bien avancé, j’ai rencontré le président [Marc Keller], le staff. On est sur la même longueur d’onde ». Rennes et l’ASSE vont, visiblement, devoir se tourner vers d’autres joueurs…