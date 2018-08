Mercato : Rennes et Bordeaux s'affrontent sur ce goleador colombien !

Dans : Mercato, Bordeaux, Rennes, Ligue 1.

Tandis que le championnat reprend dans moins d’une semaine, de nombreux clubs de Ligue 1 sont loin d’avoir bouclé leur recrutement. C’est notamment le cas de Rennes et des Girondins de Bordeaux. Les deux clubs, qui disputent l’Europe cette saison, recherchent notamment un avant-centre potentiellement titulaire. Et les moyens financiers des deux formations françaises étant équivalentes, ils se croisent forcément sur certaines pistes. Et selon Foot Mercato, c’est le cas au sujet d’Alfredo Morelos...

Quel prix pour Alfredo Morelos ?

Auteur de 14 buts en 35 matchs avec les Glasgow Rangers la saison dernière, le buteur colombien de 22 ans dispose d’une belle cote en Europe. Du côté de Rennes, on ne découvre pas le joueur puisque ce dernier était suivi par l’état-major breton avant même la signature de Diafra Sakho la saison dernière. Les Girondins eux, explorent cette piste depuis moins longtemps. Mais ils pourraient rapidement accélérer pour rafler la mise, Gustavo Poyet n’étant pas vraiment satisfait de Laborde et De Préville. Reste à savoir quel sera le prix réclamé par le club écossais, qui devrait profiter des statistiques du joueur et de son jeune âge pour en demander une somme élevée...