Mercato : Rennes dit oui, un transfert record en Ligue 1 !

Dans : Mercato.

Désireux de rejoindre Chelsea après les efforts effectués par le club anglais pour le recruter, Edouard Mendy a sagement attendu un accord financier avec le Stade Rennais.

La troisième offre aura été la bonne, et le gardien sénégalais a quitté le centre d’entrainement de la Piverdière ce vendredi pour rejoindre Londres. Il y passera la visite médicale avant de s’engager en faveur des Blues. Pour se payer ses services deux ans après avoir fait venir Kepa pour 80 ME tout de même, Chelsea a lâché plus de 20 ME selon les dernières indiscrétions de Gianluca Di Marzio. Il s’agit de très loin d’un nouveau record du genre en France. Le montant du transfert le plus élevé pour un gardien en provenance de Ligue 1 appartenait déjà à un Rennais, à savoir Petr Cech, recruté également par Chelsea en 2004 pour 13 ME.

Autant dire qu’Edouard Mendy explose cet ancien record, même s’il va laisser un énorme trou à son poste au sein du club breton. En revanche, cette vente va bien évidemment remplir les caisses, surtout que Mendy était arrivé il y a seulement un an pour un montant de 4 ME en provenance du Stade de Reims. Pris de vitesse pour récupérer Alphonse Areola, Rennes se penche désormais sur le dossier menant à Dominik Livakovic, le portier de la Croatie apparu peu à son avantage face à la France cette semaine, mais considéré comme une valeur sûre à ce poste à 25 ans, et alors qu’il évolue toujours au pays au Dinamo Zagreb.