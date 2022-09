Mercato : Rennes cherche son joker médical à Strasbourg

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La victoire spectaculaire contre Auxerre (5-0) dimanche dernier a eu un goût amer pour le Stade Rennais.

Les Bretons perdu Baptiste Santamaria, un joueur de l’ombre mais très précieux du milieu de terrain, surtout depuis que Jonas Martin est parti cet été. Rapidement, les « Rouge et Noir » ont compris qu’ils devraient faire face à une absence de plusieurs mois de leur milieu de terrain, salement touché à la cheville et pour qui l’année est d’ores et déjà terminée. Cela leur ouvre la possibilité de recruter un joker médical en dehors du mercato, et très rapidement la cellule spécialisée s’est penchée sur la question. Le nom du Portugais passé par Lille, Xeka, a été discuté, sans pour le moment provoquer son recrutement.

Pour remplacer Baptiste Santamaria, Rennes est intéressé par le profil de Jeanricner Bellegarde (24 ans). Il pourrait être recruté comme joker. Il reste au milieu relayeur (polyvalent) deux années de contrat avec Strasbourg (2024). #Mercato pic.twitter.com/E0Fvb36qkF — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 14, 2022

Selon Nabil Djellit, c’est du côté de Strasbourg que le Stade Rennais prospecte désormais. Le journaliste de France Football souligne que la formation de Bruno Genesio apprécie le profil de Jean-Ricner Bellegarde. L’ancienne pépite du RC Lens, également international espoirs français en 2019, correspond à la recherche de Rennes pour un milieu polyvalent. Le Franco-Haïtien n’a plus que deux ans de contrat avec le Racing, qui n’envisageait bien évidement pas de le vendre, surtout au coeur de la saison. Il faudra donc que le club breton se montre convaincant s’il veut arriver à ses fins, mais au moins, Rennes s’active pour essayer de se renforcer alors que son calendrier se charge en cette fin d’été avec le championnat et la Coupe d’Europe.