Mercato : Renato Sanches au PSG, le secret d'un échec

Dans : Mercato.

Débarqué du côté du Lille OSC durant le dernier mercato estival, Renato Sanches réalise pour l’instant une belle petite saison 2019-2020 en Ligue 1.

Recruté pour 20 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, le joueur de 22 ans répond petit à petit aux grandes attentes placées en lui à Lille. Auteur de trois buts en 27 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Dogues, l'international portugais a donc réussi ses débuts en France. Un pays qu’il aurait pu découvrir un an auparavant. Puisque durant l’été 2018, le Paris Saint-Germain a tout fait pour recruter Renato Sanches. En quête d’un nouveau milieu de terrain au mercato, le club de la capitale française s’était même mis d’accord avec l’actuel Lillois. Mais Niko Kovac, l'entraîneur du FCB d’alors, avait mis son veto sur ce transfert. C’est en tout cas la version racontée par Sanches.

« J’avais parlé avec Antero Henrique. Il s’était entretenu avec mon agent, Jorge Mendes. On avait eu un bon échange. Tout était prêt. Je me souviens que j’étais au restaurant quand mon agent m’a appelé. Il me dit : ‘Demain, tu t’envoles pour Paris’. Je dis : ‘OK’. Je rentre à la maison et je fais mes valises. Et le lendemain, à l’entraînement, mon entraîneur Niko Kovac me dit : ‘Tu ne pars pas !’. Je suis resté. Et je n’ai pas joué… », a avoué, dans les colonnes de L’Equipe, Renato Sanches, qui souhaite continuer sur sa bonne lancée au LOSC pour pourquoi pas refaire ses valises en direction de Paris...