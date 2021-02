Mercato : Real, Inter, Naples, ça se bouscule pour Nabil Fekir !

Dans : Mercato.

Naples, l'Inter Milan ou encore le Real Madrid font partie des clubs intéressés par la venue de Nabil Fekir, sur le départ au Betis.

Tout proche de Liverpool quelques mois auparavant, Nabil Fekir avait finalement surpris tout le monde en signant au Betis Seville lors du mercato estival 2019 contre une vingtaine de millions d'euros. Si l'ancien lyonnais affiche de belles performances lors des grands rendez-vous (Barcelone, Real Madrid, Atletico...), il est néanmoins bien plus discret lors des rencontres plus modestes. Une situation qui commence à agacer ses dirigeants. L'irrégularité du joueur couplée au contexte économique difficile pousse le club espagnol à envisager une vente de son meneur de jeu, comme l'évoquait la presse andalouse en début de semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants ne manquent pas pour l'international français.

En effet, selon les informations d'Estadio Deportivo, de nombreux clubs sont déjà venus aux renseignements auprès du Betis. Parmi eux, des clubs venus de Chine et du Qatar, mais également des formations au projet plus intéressants comme Valence, Naples ou l'Atletico. Le média andalou révèle même que l'Inter et le grand Real Madrid seraient intéressés par la venue du gaucher. Pour remplacer Isco, en totale perte de vitesse, les dirigeants madrilènes voient en Fekir le profil idéal. S'il ne cache pas son attirance pour la Bundesliga, le milieu offensif sera certainement flatté de voir qu'il a toujours la cote sur le marché européen. Élément qui pourrait toutefois ralentir le transfert du Français : le salaire. En effet, alors qu'il perçoit actuellement 4 millions par an, Fekir exigerait un contrat assorti de six millions net annuels.