Mercato : Rabiot se fait virer par une Vieille Dame

Lié à la Juventus Turin jusqu’en juin 2023, Adrien Rabiot devrait partir cet été. Le club italien souhaite toujours le pousser vers la sortie. Et cette fois, le milieu de terrain français n’est pas contre un départ. Bien au contraire.

Pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France, Adrien Rabiot s’était brièvement exprimé sur son avenir. Le milieu de la Juventus Turin, qui arrive à un an de la fin de son contrat, était resté plutôt évasif. « Personnellement, je n'ai pas discuté avec le club, confiait le Français devant les médias. J'essaye de ne pas gérer ces choses-là actuellement. Je laisse faire mon agent. Je suis sous contrat avec la Juventus. Après, par rapport à la Coupe du monde, une éventuelle décision n'aura pas d'impact. Ça ne rentrera pas dans mon choix. »

Adrien Rabiot has been included in Juventus transfer list, so there are chances for him to be sold - and he wants to leave the club this summer. 🇫🇷 #transfers



Premier League clubs are already exploring this possibility.