Mercato : Rabiot finalement en Premier League ?

Dans : Mercato.

Parti libre du PSG pour signer à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait rapidement découvrir un nouveau championnat, la Premier League.

Depuis que Carlo Ancelotti a rejoint Everton en décembre 2019, le deuxième club de Liverpool a changé de dimension. Avec un entraîneur de classe mondiale à leur tête, les Toffees n'hésitent plus à tenter leur chance auprès de joueurs très cotés durant les mercato. Ainsi, des noms comme Allan, James Rodriguez ou encore André Gomes ont rejoint le club anglais au cours deux dernières saisons. Utilisant la popularité de leur coach dont beaucoup de joueurs rêvent d'évoluer sous ses ordres ainsi que la puissance financière propre aux clubs de Premier League, Everton n'hésite plus à courtiser des stars évoluants dans les plus gros clubs européens. Et cette stratégie ne semble pas sur le point de s'arrêter, puisque l'actuel 7e de Premier League espère chiper un joueur à... la Juventus !

En effet, selon les informations du site TodoFichajes, le meilleur ennemi des Reds de Liverpool souhaite recruter Adrien Rabiot. Carlo Ancelotti, qui a eu le joueur sous ses ordres entre 2011 et 2013 à Paris, est absolument de son profil. Déjà l'été dernier, les dirigeants anglais avaient tenté leur chance mais n'avaient finalement pas trouvé d'accord avec leurs homologues italiens. Après des débuts difficiles, le Français est désormais un titulaire indiscutable au milieu de terrain depuis l'arrivée d'Andréa Pirlo sur le banc turinois. Malgré tout, les finances de la Juve pourraient pousser le club à se séparer de plusieurs joueurs, et Rabiot pourrait être l'un d'entre eux. La valeur de l'ancien parisien est estimée à environ 35 millions d'euros. S'il rejoignait Everton, le joueur de 25 ans y retrouverait Lucas Digne et Abdoulaye Doucouré.