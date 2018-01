Mercato : Qui recrutera Twumasi ? Le mystère de l’Ouest

Dans : Mercato, SMC, EAG, FC Nantes.

Attaquant de 23 ans ciblé par Caen depuis plusieurs semaines, Patrick Twumasi est bien parti pour rejoindre la Ligue 1 cet hiver.

Mais comme souvent, cette possible bonne pioche en provenance d’Astana a éveillé l’appétit de plusieurs concurrents des Normands. Ainsi, Foot Mercato annonce qu’outre le Stade Malherbe, deux autres formations de l’Ouest sont sur les rangs puisque Nantes et Guingamp suivent le Ghanéen qui n’a pour le moment, en six ans depuis qu’il a quitté son pays, connu que les championnats lettons, kazakhs et russes.