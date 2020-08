Mercato : PSG, Man City, Inter… Messi a fait son choix

Dans : Mercato.

Remonté contre le FC Barcelone et son nouvel entraîneur Ronald Koeman, Lionel Messi aurait l’embarras du choix en cas de départ. Mais l’Argentin risque de faire des déçus puisque son choix serait déjà fait.

La décision de Lionel Messi fait l’effet d’une bombe dans le monde du football ! Alors que l’on imaginait l’Argentin terminer sa carrière au FC Barcelone, un départ est plus que jamais envisageable. Et pour cause, le capitaine du Barça, remonté contre ses dirigeants et son nouvel entraîneur Ronald Koeman, qui a osé lui annoncer la fin de ses privilèges au profit du collectif, a communiqué à ses supérieurs son envie de partir. Et la légende blaugrana n’aurait pas l’intention de remettre les pieds à l’entraînement.

Autant dire que Messi a déjà la tête ailleurs, mais où exactement ? Déjà à l’affût, plusieurs formations comme l’Inter Milan, Manchester United et le Paris Saint-Germain seraient prêtes à l’accueillir. Il faut dire qu’un trio parisien composé de Neymar, Kylian Mbappé et du sextuple Ballon d’Or fait forcément rêver le président Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir si le champion de France en a vraiment les moyens.

Messi veut retrouver Guardiola

De toute façon, le journaliste d’Esporte Interativo Marcelo Bechler, le premier à avoir révélé l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, nous apprend que Messi a choisi de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Le Blaugrana aurait même déjà contacté son ancien entraîneur. Il lui faudra pourtant patienter pour savoir si ses avocats parviennent à appliquer la clause qui lui permettait de partir libre avant le mois de juin. Et si le club mancunien peut se permettre une telle opération en étant dans le viseur du fair-play financier…