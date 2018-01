Mercato : Poyet le veut, Bordeaux débarque sur une cible de Rennes

En quête d'un nouvel avant-centre pendant ce mercato hivernal, Rennes et Bordeaux sont à la lutte dans le dossier Diafra Sakho, mais rien n'est simple...

Indésirable du côté de West Ham, où il ne s'estime pas assez considéré après avoir marqué deux buts lors de ses 14 entrées en jeu en Premier League cette saison, Diafra Sakho veut absolument quitter son club londonien durant ce mercato. Pour remplir sa volonté, l'international sénégalais ne manque pas de courtisans, et notamment en Ligue 1. Le Stade Rennais a même déjà effectué deux offres de transfert à l'ancien Messin. La deuxième, de l'ordre de 11 millions d'euros avec bonus, a été rejetée par West Ham, selon Sky Sports, qui précise aussi que les Girondins de Bordeaux sont encore plus à l'affût depuis l'arrivée de Gustavo Poyet au poste d'entraîneur.

Sauf que les deux formations françaises auront bien du mal à convaincre Sakho, qui veut rester en Angleterre cet hiver et se montre très gourmand financièrement avec les clubs de Ligue 1 selon nos informations. Des clubs comme Swansea, West Brom, Brighton, Newcastle ou Crystal Palace sont sur les rangs, et pourraient empocher la mise dans les derniers jours du mois de janvier. Face à cette concurrence anglaise féroce, Rennes et Bordeaux auront donc fort à faire pour attirer Sakho, mais le temps qui passe joue en leur faveur...

