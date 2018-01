Mercato : Plea à Villarreal, Ntep à Nice plutôt qu’à l’ASSE ?

Dans : Mercato, ASSE, OGCN, Liga.

Buteur en forme de la Liga, Cédric Bakambu n’affrontera pas l’Olympique Lyonnais en Europa League le mois prochain.

L’attaquant de Villarreal va rejoindre le club chinois du Beijing Guoan, qui a tout simplement levé sa clause libératoire de 40 ME et n’a donc laissé le choix à personne dans ce dossier. L’ancien sochalien va s’engager pour quatre saisons avec le club chinois et son salaire fera également un bond conséquent. Pour le remplacer, le sous-marin jaune regarde à nouveau en France, et espère convaincre Nice de lui vendre Alassane Pléa selon L’Equipe.

Une opération qui sera difficile à mener, mais Villarreal possède désormais des moyens financiers non négligeables. Surtout si Nice y retrouve son compte en laisse filer l’ancien lyonnais, pour mieux se positionner sur le retour en France de Paul-Geoges Ntep. Ce dernier devrait quitter Wolfsburg, et est courtisé par l’AS Saint-Etienne. Mais selon RMC, sa préférence irait à Nice, où il jouerait le haut du tableau et la Coupe d’Europe.