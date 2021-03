Mercato : Paris ou Miami, CR7 va devoir choisir

Dans : Mercato, PSG.

Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid n'est pas à envisager. Le PSG et le Miami de David Beckham sont les deux clubs susceptibles d'accueillir le Portugais en cas de départ de la Juve.

Depuis l'élimination de la Juventus par le FC Porto en Ligue des Champions, les rumeurs d'un départ de Cristiano Ronaldo affolent la presse européenne. Visiblement lassé du manque de qualité au sein de l'effectif turinois, le Portugais verrait d'un bon oeil un départ l'été prochain. Du côté des dirigeants de la Juve, on considère que les économies réalisées sur le salaire XXL de Cristiano pourraient permettre de reconstruire une équipe en fin de cycle. Rappelons que s'il a été recruté pour faire passer un cap à la Vieille Dame en Ligue des Champions, Ronaldo n'a pas pu éviter les éliminations contre Lyon et Porto, deux clubs supposés largement inférieurs.

Paris ou Miami pour CR7 ?

Lorsqu'on évoque un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo, le rêve d'un retour au Real, avec qui il a brillé et remporté quatre Ligue des Champions apparaît comme une évidence. Toutefois, un retour à Madrid est improbable, Florentino Pérez ayant d'autres objectifs nommés Mbappé et Haaland. Selon le site DiarioMadridista, seul deux clubs en Europe pourraient s'offrir CR7 : le PSG et Manchester City. Compte tenu de son passé avec United, il est totalement exclu de voir Ronaldo rejoindre les Citizens. Reste donc le Paris Saint-Germain, qui, en cas de départ de Kylian Mbappé voudra frapper un gros coup. Néanmoins, la priorité de Leonardo serait toujours Lionel Messi à l'heure actuelle. Mais alors que la Pulga semble se rapprocher de plus en plus d'une prolongation avec le Barça, la piste menant au Portugais devient de plus en plus probable.

En dehors de l'Europe, c'est l'Inter Miami de David Beckham qui rêve d'attirer Cristiano Ronaldo. La franchise de l'ex-star de Manchester United possède d'importants moyens financiers, et on sait que le quintuple ballon d'Or apprécie la culture américaine et pourrait y voir de nombreuses opportunités de business. Toutefois, un tel choix sportif éloignerait CR7 du très haut niveau et donc de potentielles victoires au ballon d'Or. Connaissant l'appétit du Portugais en terme de trophées, on l'imagine mal quitter l'Europe à « seulement » 36 ans.