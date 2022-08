Mercato : Paredes à la Juventus, Monaco intervient

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Dans son objectif de vendre un maximum d'indésirables, le PSG veut convaincre la Juventus de lui prendre Leandro Paredes. Mais, Adrien Rabiot est venu mettre à mal le plan rêvé par les deux clubs. Monaco pourrait tout relancer en prenant un autre milieu turinois.

Le PSG arrivera t-il à se débarrasser de Leandro Paredes avant le 1er septembre et la fin du mercato estival ? Le club parisien et Luis Campos font tout leur possible pour finaliser le départ de l'Argentin. Ils ont réussi à avoir une touche en Italie avec la Juventus Turin. Les Bianconeri sont intéressés par le profil de Paredes, idéal pour muscler un peu leur entrejeu si défaillant depuis plusieurs saisons. Un transfert était envisageable très rapidement sauf que la situation financière précaire du club turinois retarde l'opération. Et, Adrien Rabiot n'a rien arrangé dans l'histoire.

Monaco veut Denis Zakaria, Paredes reprend la route de Turin

En effet, le transfert du Français à Manchester United était bien parti il y a encore quelques jours. Toutefois, trop gourmand sur le salaire, Rabiot s'est fait refouler par les Red Devils qui ont préféré investir leurs deniers sur le Brésilien Casemiro. L'arrivée de ce dernier à Manchester et la perte d'une vente assurée ont mis un sérieux coup de froid aux ambitions turinoises de recruter Paredes. Il faut donc vendre un autre milieu rapidement pour se remettre sur la piste de l'Argentin du PSG. Heureusement, Monaco arrive à point nommé.

Selon la Gazetta Dello Sport, l'ASM vise le recrutement du milieu suisse de la Juventus, Denis Zakaria. Les Monégasques apprécient le profil du joueur de 25 ans, lequel pourrait renforcer un milieu orphelin d'Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid. Associé aux vues qu'ont l'AS Roma et le Borussia Dortmund sur le Suisse, cet intérêt de Monaco permet à la Juventus d'espérer obtenir entre 20 et 25 millions d'euros pour Zakaria comme souhaité. Ce dernier n'a joué que 14 matches à Turin et n'a guère séduit le club du Piémont. Avec cette vente, les feux seraient alors au vert pour l'arrivée de Paredes. Le PSG, la Juventus et Leandro Paredes attendent désormais avec impatience une mise en action rapide de Monaco dans le dossier.