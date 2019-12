Mercato : Ousmane Dembélé à Rennes, la première folie de 2020 ?

Dans : Mercato.

Actuellement blessé et pas attendu de retour sur les terrains avant mi-février, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver au mercato.

Utilisé à seulement 5 reprises en Liga cette saison car systématiquement blessé, l’international tricolore ne parvient décidément pas à s’imposer à Barcelone, club qu’il a rejoint à l’issue d’un bras de fer avec le Borussia Dortmund en août 2017, moyennant 125 ME. Fort logiquement, les Socios commencent à s’impatienter et petit à petit, ils réclament le départ d’Ousmane Dembélé. Et si, à six mois de l’Euro 2020, le Français faisait ses valises dès le mercato hivernal ? Cela serait une surprise mais selon des informations relayées par AS, ce n’est pas impossible.

Un prêt de Dembélé envisagé par Rennes ?

Et pour cause, son club formateur du Stade Rennais songerait très sérieusement à se faire prêter Ousmane Dembélé pour six mois, sans option d’achat. Dans l’idéal, le club breton, actuellement troisième de Ligue 1 derrière l’OM et le PSG, aimerait payer au maximum 30 % du salaire de Dembélé. Reste à voir si le FC Barcelone, bien conscient que la situation actuelle n’est plus tenable avec son ailier droit, acceptera ce deal. Le point de vue d’Ousmane Dembélé, dont les intérêts sont représentés par Moussa Sissoko, est également inconnu. Nul doute que si Rennes venait à se faire prêter l’ancien joueur du Borussia Dortmund, vendu pour seulement 15 ME en Allemagne en 2016, il s’agirait du gros coup de l’hiver en Ligue 1…