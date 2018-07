Mercato : OL et Bordeaux, l'agent de Pedro fait une annonce !

Dans : Mercato, OL, Bordeaux, Foot Mondial.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais et des Girondins de Bordeaux durant ce marché des transferts, Pedro a bel et bien reçu deux offres françaises.

Auteur d'un très bon début de saison sous le maillot de Fluminense, où il a marqué neuf buts et délivré deux passes décisives en 16 journées de championnat au Brésil, Pedro est courtisé un peu partout à travers l'Europe. Les recruteurs français ont notamment un œil sur l'attaquant de 21 ans. Et même plus puisque deux clubs de Ligue 1 sont d'ores et déjà passés à l'action en faisant une offre de transfert au club de Pedro. Une version confirmée par son agent.

« Oui, je peux vous confirmer que nous avons 2-3 clubs importants en France qui sont très intéressés par Pedro. Nous avons même reçu deux offres de la Ligue 1. Les intérêts de l'OL et de Bordeaux ? Oui, mais d'autres clubs suivent également le dossier... », nous a avoué Marco Busiello, qui confirme donc que Fluminense a refusé deux offres françaises inférieures à 10 millions d'euros pour Pedro. Logique puisque la formation de Rio de Janeiro réclame au moins 12 ME pour lâcher son goleador. Les clubs intéressés savent donc à quoi s'en tenir...