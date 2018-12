Mercato : Novillo rejoint l'armada lyonnaise à Montréal

Dans : Mercato, OL.

L'Impact de Montréal a annoncé ce mercredi après-midi la signature d'Harry Novillo, formé à l'Olympique Lyonnais et qui retrouvera au sein du club de Major League Soccer un staff made in OL avec notamment Rémi Garde sur le banc de touche. Agé de 26 ans, l'ailier a bourlingué sur toute la planète puisqu'après avoir quitté l'Europe, il a porté le maillot d'un club australien, puis turc ou plus récemment encore celui d'une formation des Emirats et de Malaisie.