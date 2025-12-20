PSG : Marquinhos laissé au repos contre Vendée Fontenay Foot

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Peut être qu'il faut que tu apprennes à lire et a compter... Tu crois que l'OM peut prétendre à des pertes infinies? L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau déficit financier à l’issue de la saison 2024-2025. Selon les informations révélées par L’Équipe, le résultat net attendu serait négatif, à hauteur d’environ 37 millions d’euros, un montant proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.