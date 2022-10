Mercato : Nice met KO Arsenal dans un dossier à 30 millions

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes qu'il est déjà dans pas mal de discussions. Et l'OGC Nice a de belles idées en tête pour se renforcer.

L'OGC Nice a vécu un été très mouvementé. De nombreux joueurs sont arrivés et le projet a pris une nouvelle direction sous les ordres de Lucien Favre. Mais force est de constater qu'après 9 journées de Ligue 1, le compte n'y est pas du tout. Les Aiglons sont en effet 13èmes avec seulement 8 points au compteur. Il reste encore de nombreux matchs pour changer la donne. Et cela passera aussi par un mercato hivernal bien pensé. En interne, les dirigeants niçois ont déjà quelques idées en tête. Et ils sont prêts à sortir le chéquier pour mettre à mal la concurrence. C'est le cas dans le dossier Mykhaylo Mudryk, qui évolue au Shakhtar Donetsk.

Nice prêt à faire une folie au mercato

A 21 ans, l'Ukrainien est considéré comme l'un des plus grands talents en devenir du football mondial. Son profil a tapé dans l'oeil de l'OGC Nice depuis quelques mois maintenant. Les Azuréens veulent, selon les informations de The Sun, passer à l'action dès cet hiver. Pour convaincre le Shakhtar de lâcher sa pépite, Nice est prêt à envoyer un chèque de près de 30 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire craquer les Ukrainiens. Car dans ce dossier, Nice n'est pas le seul club intéressé. C'est aussi le cas d'Arsenal, qui vise plutôt un transfert l'été prochain concernant Mudryk. Mais pour le moment, c'est bien Nice qui a une longueur d'avance sur le joueur du Shakhtar. Avant le début du prochain mercato hivernal, la jeune pépite aura encore le temps de se montrer en Ligue des champions. De quoi faire encore augmenter son prix en cas de belles performances. Mais en tout cas, Nice semble bien décidé à mettre les moyens suffisants pour s'offrir l'Ukrainien. Ce serait assurément un très joli coup réalisé et un énorme message envoyé aux fans du club, soucieux de la direction que prend le projet d'Ineos depuis quelques mois.