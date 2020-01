Mercato : Neymar plutôt que Griezmann, Fred Hermel est écoeuré

Dans : Mercato.

De nouveau titularisé dans le couloir gauche de l’attaque barcelonaise face à l’Espanyol samedi, Antoine Griezmann n’a pas brillé. Bien au contraire…

En effet, l’international tricolore a rencontré de grosses difficultés, à tel point que son entraîneur Ernesto Valverde a décidé de le sortir avant la fin de la rencontre. Pour Fred Hermel, correspondant de RMC en Espagne, il est évident que l’adaptation de l’international tricolore en Catalogne est délicate. Cela en grande partie car ses compères d’attaque, à savoir Luis Suarez et Lionel Messi, ne font rien pour l’intégrer correctement. Les stars du Barça voulaient Neymar, et cela se voit selon le journaliste, un brin dégoûté par la situation.

« Après les matchs allers, le bilan de Grizi est problématique. J’ai été choqué, il a fait quelques passes indignes de son niveau. Il n’est pas dedans. Il a encore fait un gros travail défensif. Dans le jeu tactique, il est bon. Mais à mi-saison, les stars du Barça ne calculent toujours pas Griezmann. Messi voulait Neymar, c’est clair. L’attitude des autres avec lui… Il est esseulé. Messi et Suarez s’en foutent. Être incompatible techniquement avec Griezmann, c’est impossible ! Et puis, il ne joue pas à sa place… Il rentre très peu dans l’axe par rapport à ce qu’il voudrait » a indiqué le journaliste, pour qui Griezmann paie peut-être encore, six mois plus tard, le choix du FC Barcelone de ne pas s’aligner sur les prétentions du PSG dans le dossier Neymar.