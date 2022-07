Mercato : Ndombele bradé, l’OL et l’OM en alerte ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OL en seconde partie de saison, Tanguy Ndombele a fait son retour à Tottenham cet été. Mais les Spurs ne comptent pas sur le Français…

Auteur d’une seconde partie de saison mitigée sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais en 2021-2022, Tanguy Ndombele n’a pas été conservé par le club rhodanien. En effet, Jean-Michel Aulas a refusé de lever la très onéreuse option d’achat figurant dans le contrat de Tanguy Ndombele, laquelle s’élevait à plus de 35 millions d’euros. A ce poste, l’OL s’est renforcé avec des joueurs bien moins onéreux : Johann Lepenant ou encore Corentin Tolisso. A en croire le média anglais Football Insider, il n'est toutefois pas impossible qu’une belle opportunité se présente pour l’OL dans le dossier Tanguy Ndombele afin de récupérer l’ancien joueur d’Amiens à moindre coût à la fin du mercato. Et pour cause, le natif de Longjumeau est indésirable aux yeux d’Antonio Conte, qui souhaite le faire partir.

Ndombele indésirable comme jamais à Tottenham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Feinte ⚡️ (@ndombele_22)

Ancien défenseur de Tottenham, Alan Hutton croit savoir qu’en cas d’offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros, Tanguy Ndombele devrait faire ses valises. Une belle opportunité à saisir pour l’OL ou encore pour l’OM, qui a également été cité comme un prétendant de Tanguy Ndombele il y a quelques jours. « Ils ont essayé avec lui, essayé de le remettre en forme et nous avons vu des éclairs de génie, mais il n'a tout simplement pas été assez bon. Ils ont payé beaucoup d'argent pour lui, c'était un record pour Tottenham. S'ils obtenaient entre 20 et 25 millions de livres sterling, je pense qu’ils n’hésiteraient pas à le vendre. En plus, il a un gros salaire à long terme, il ne partira que s'il obtient ce qu'il veut. Donc ils sont vraiment coincés entre le marteau et l'enclume en ce moment » a lancé l’ex-défenseur de Tottenham, désormais consultant et pour qui Tanguy Ndombele est plus indésirable que jamais chez les Spurs. Reste maintenant à voir si l'OL, l'OM ou un autre club français se penchera sur ce dossier d'ici la fin du mercato en août.