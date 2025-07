Mercato ‍: Metz fou de joie, Mbuku trahit Montpellier

Dans : Mercato.

Montpellier pensait avoir bouclé la signature de Nathanaël Mbuku, mais le joueur qui devait arriver mardi a finalement fait faux bond au club de Laurent Nicollin. Cela pourrait profiter à Metz.

Malgré une saison très discrète au Dinamo Zagreb avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 20 matchs toutes compétitions confondues, Nathanaël Mbuku est un joueur très courtisé en France. Tout le monde a en tête son excellente saison en prêt à l’AS Saint-Etienne en 2023-2024, lorsque le natif de Villeneuve-Saint-Georges avait grandement contribué à la remontée des Verts en Ligue 1. Désireux de suivre ce même chemin l’an prochain, Montpellier en a fait sa priorité au poste d’ailier droit et tout semblait calé pour la signature de Nathanaël Mbuku au MHSC. L’attaquant français de 23 ans était même attendu mardi dans l’Hérault pour passer sa visite médicale et parapher son contrat, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, révèle Mohamed Toubache-Ter.

Selon l’insider, l’ancien joueur de Reims a fait faux bond à Montpellier et pourrait débarquer à Metz… en Ligue 1. « Nathanaël Mbuku devait arriver hier soir comme convenu à Montpellier… et n’est pas arrivé ! On attaque souvent les clubs gratuitement: faudrait aussi plutôt se pencher sur les agents, les intermédiaires et j’en passe. Metz peut-il le faire ? Oui » a publié l’insider, qui croit savoir que désormais, les Grenats ont une réelle chance de rafler la mise. Dans ce dossier, Metz a un argument de poids contre lequel Montpellier ne peut pas lutter, en offrant au joueur la possibilité de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Zoumana Camara, qui faisait de Nathanaël Mbuku une cible prioritaire à Montpellier, parviendra à faire changer d’avis le joueur ou si cette piste est définitivement à oublier pour le 18e de Ligue 1 l’an passé.