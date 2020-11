Mercato : Messi trop cher, Manchester City ouvre la porte à Paris

Dans : Mercato.

Manchester City semblait être en pole position pour accueillir Lionel Messi la saison prochaine. Mais la star du FC Barcelone est trop gourmand pour le club anglais.

Après son vrai-départ du Barça lors du dernier mercato, Lionel Messi semble clairement avoir choisi d’en finir avec le club catalan, le sextuple Ballon d’Or ne masquant plus son agacement sur ce qu’il se dit de lui à Barcelone. Et ce ne sont pas les prestations sportives de la star argentine qui vont rassurer les socios, Leo Messi ayant été transparent lors de la défaite contre l’Atlético Madrid. Reste que le joueur de 33 ans n’a pas l’intention de prendre sa retraite et qu’il lui faut trouver un club capable de s’aligner sur son appétit financier. Jusqu’à ce lundi, Manchester City semblait le grandissime favori pour recevoir Lionel Messi, la récente prolongation de Pep Guardiola ayant évidemment contribué à relancer les supputations.

Mais Sky Sports annonce que Manchester City n’essaiera pas de recruter Lionel Messi. « J’ai une excellent source proche du dossier et on me dit que Manchester City ne fera aucune offre pour Messi. En me basant sur les informations en ma possession, la porte est fermée et il y a deux raisons pour cela : son âge et les finances. Lionel Messi va vers le crépuscule de sa carrière et il le dit lui-même (…) Concernant l’aspect financier, même s’il sera en fin de contrat avec le FC Barcelone, Messi a un salaire astronomique. Ce serait un fardeau financier énorme pour n’importe quel club, d’autant plus que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale. Les clubs ne sont pas à l’abris, même Manchester City et il faudrait vendre plusieurs joueurs à gros salaires pour faire venir Messi », explique Semra Hunter, expert du football espagnol, sur Sky Sports. Et forcément, si Manchester City jette l'éponge, quel autre club pourrait tenter le coup pour Lionel Messi ? C'est évidement là que les regards se tournent vers le Paris Saint-Germain qui pourrait voir partir Neymar ou Kylian Mbappé au mercato 2021.