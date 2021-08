Mercato : Messi est libre, Abramovitch et Chelsea débarquent

Dans : Mercato.

Un nouveau club fait une entrée fracassante dans le dossier Lionel Messi, il s'agit de Chelsea et son milliardaire russe.

Au moment où le joueur digère à peine son départ forcé du FC Barcelone, alors qu’il était prêt pour signer une prolongation de contrat, tous les regards se tournent vers le Paris SG. Le club propriété de l’Emir du Qatar a les moyens et les ambitions de faire une offre qui ne se refuse pas, d’autant plus que le vestiaire est déjà conquis à la cause de Léo Messi. Mais AS annonce ce vendredi en fin d’après-midi, que, outre Manchester City et l’Inter Miami, Chelsea venait d’entrer dans la danse pour s’offrir le prodige argentin.

Lukaku et Haaland en tête

Les Blues ont eux aussi de gros moyens cet été, notamment car ils essaient de faire venir Romelu Lukaku en lâchant plus de 100 ME à l’Inter Milan. L’annonce du départ de Lionel Messi du FC Barcelone a surpris tout le monde, et Roman Abramovitch, le propriétaire du club londonien, a décidé de tenter sa chance. Il a ainsi contacté un intermédiaire puis l’entourage du sextuple Ballon d’Or pour tâter le terrain.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



🔵 Los 'blues' se suman a la puja por el argentino tras su salida del Barcelona pic.twitter.com/MjV0AmLJG3 — Diario AS (@diarioas) August 6, 2021

Champion d’Europe en titre, Chelsea a des arguments et des ambitions, puisqu’il veut, que ce soit Lukaku ou Erling Haaland, frapper un grand coup prochainement sur le marché des transferts. Sans indemnité de transferts à régler, Chelsea est donc venu aux renseignements, et a simplement demandé, selon le média espagnol, si une arrivée à Londres était envisageable pour le numéro 10 qui vient de quitter le Barça. Si c’était le cas, alors les Blues reviendraient avec une offre financière pour tenter de convaincre l’Argentin de rejoindre la Premier League. Le seul point négatif des discussions entre Messi et le PSG serait en effet la faible attractivité de la Ligue 1, même si cela permettrait à La Pulga de choisir aussi parfois ses matchs pour mieux se concentrer sur la Ligue des Champions, son grand objectif.