Mercato : Martial sait de quoi sera fait son avenir à MU

Il y a quelques mois encore, Anthony Martial ne se voyait plus forcément sous les couleurs de Manchester United à l'avenir. Mais ces dernières semaines, sa situation chez les Red Devils s'est améliorée, notamment depuis le départ de José Mourinho et l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær sur le banc. Décisif pendant la période des Fêtes, avec un but contre Cardiff (5-1) et une passe face à Bournemouth (4-1) en étant titulaire, l'international français a retrouvé la confiance à MU. Si bien qu'il s'apprête même à prolonger son contrat, qui allait prendre fin en juin prochain.

En effet, selon RMC, Martial va signer un nouveau bail avec le club mancunien. « Anthony Martial a trouvé un accord avec les Red Devils pour prolonger son contrat de cinq saisons supplémentaires. L'information a été confirmée par son agent, Philippe Lamboley qui précise que quelques détails restent encore à régler », détaille le média, qui avoue donc que Martial va continuer sa progression à United, où il veut enfin s'imposer, dans l'objectif de revenir un jour en équipe de France.