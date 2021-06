Mercato : Marcus Thuram priorité de Tottenham

Dans : Mercato.

Après deux ans en Allemagne, Marcus Thuram pourrait rejoindre la Premier League lors de ce mercato estival 2021.

Actuellement en pleine préparation de l’Euro 2021 avec l’équipe de France, Marcus Thuram pourrait ne pas retrouver la Bundesliga et plus précisément M’Gladbach à son retour de la compétition avec les Bleus. Selon les informations de RMC, l’attaquant tricolore est la priorité de Tottenham, et cela même si les Spurs se cherchent encore un entraîneur. Les négociations entre Marcus Thuram et le club londonien auraient considérablement avancé ces derniers jours, même si rien n’est acté. Le joueur, révélé à Sochaux et passé ensuite par Guingamp, a encore deux ans de contrat avec le Borussia M’Gladbach et sa valeur est estimée à 35 millions d’euros par Transfermarkt avant le début de l’Euro.