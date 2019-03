Mercato : Marcelo vendu à la Juve, Zidane annule le deal !

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Devenu remplaçant sous les ordres de Santiago Solari, Marcelo doit être heureux de voir revenir Zinedine Zidane au Real Madrid. « Il me défendait beaucoup et moi je donnais tout pour lui, je courais, je me battais, je jouais blessé. J'ai pratiquement donné ma vie pour Zidane » expliquait il y a un mois le défenseur brésilien, dont le niveau inquiète à Madrid. Proche de la Juventus Turin en vue de l’été prochain selon certains médias, le latéral gauche de 30 ans a néanmoins toujours la confiance de Zinedine Zidane.

Et à en croire les informations obtenues par A-Bola ce lundi, le technicien français a la ferme intention de convaincre Marcelo de rester au Real Madrid. Une discussion entre les deux hommes est prévue dans les jours à venir. Un entretien durant lequel Zinedine Zidane va exposer à Marcelo son projet pour le Real Madrid, et à l’issue duquel le joueur devra donner une réponse à « Zizou » sur son avenir. De son côté, Florentino Pérez se rangera derrière l’avis de son entraîneur sur ce dossier. La preuve que le nouveau boss de Madrid, c’est Zidane et personne d’autre.