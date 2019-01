Mercato : Lucas Hernandez prêt à jouer un sale tour à l'Atlético !

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga, Foot Europeen.

Alors que Lucas Hernandez est pisté par le Bayern Munich pendant ce marché des transferts de janvier, Diego Simeone tremble vraiment à l'Atlético Madrid.

Absent du groupe de l'Atlético pour le match de ce dimanche contre le FC Séville, à cause d'une blessure à un genou, Lucas Hernandez enfilera-t-il une nouvelle fois le maillot des Colchoneros ? La question peut se poser. Courtisé par le Bayern durant ce mercato hivernal, le champion du monde ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre une formation européenne aussi prestigieuse. En discussions avec le club bavarois, qui lui propose un salaire annuel de 8,5 millions d'euros, alors qu'il ne touche que 3 ME à Madrid, l'international français reste dans l'expectative par rapport à son avenir. Une situation qui inquiète au plus haut point Diego Simeone.

« Nous savons que, tant que le mercato hivernal ne sera pas clos, eh bien nous ne serons pas tranquilles. Il existe toujours la possibilité que les joueurs extraordinaires que nous possédons puissent intéresser des clubs de grande structure comme le Bayern », a avoué, en conférence de presse, l'entraîneur argentin, qui sait cependant que l'Atlético fera tout son possible pour garder Lucas Hernandez cet hiver. Pour cela, le club de Liga devra prolonger et revaloriser le contrat de son défenseur de 22 ans, comme il l'avait fait avec Griezmann l'été dernier, sous la pression du Barça.