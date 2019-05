Mercato : Lo Celso déjà en vente, une bonne nouvelle pour le PSG

Dans : Mercato, PSG, Liga, Premier League.

Alors que le Betis Séville l’a définitivement recruté le mois dernier, Giovani Lo Celso pourrait déjà faire ses valises. Et tout le monde serait gagnant.

A commencer par le club andalou qui devrait réaliser une énorme plus-value ! Rappelons qu’en plus des 3 M€ dépensés pour le prêt du milieu de terrain, le pensionnaire de Liga a versé 22 M€ au Paris Saint-Germain pour lever l’option d’achat. Compte tenu de l’excellente saison de l’Argentin, il s’agit d’une très bonne affaire. La preuve, Tottenham est déjà prêt à miser beaucoup plus sur Lo Celso. D’après le quotidien As, les Spurs négocient actuellement avec le Betis et envisagent de proposer 60 M€ !

Autant dire que la direction espagnole se frotte les mains, tout comme l’ancien Parisien qui tient l’opportunité de rejoindre son compatriote Mauricio Pochettino chez un cador de Premier League. Mais en cas de transfert, il existerait un autre gagnant dans l’opération, à savoir si le PSG ! En effet, le champion de France a conservé 20 % des droits du joueur. Autrement dit, si le Betis percevait 60 M€, un chèque de 12 M€ serait envoyé dans la capitale française. Finalement, Paris ne ferait pas une si mauvaise affaire.