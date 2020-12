Mercato : Liverpool pas assez fort pour Mbappé et Haaland ?

Dans : Mercato.

Questionné sur un éventuel départ de Mohamed Salah de Liverpool, l'ancien joueur John Barnes émet des doutes sur la capacité des Reds à recruter une star comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2017, Mohamed Salah a mis le public d'Anfield dans sa poche. Avec l'Egyptien, les Reds ont remporté la Ligue des Champions et le titre de Premier League qui leur échappait depuis 1990. Placé à droite du trio d'attaque qu'il compose avec Sadio Mané et Roberto Firmino, il est l'une des clés des succès récents de Liverpool. Double buteur lors du carton des siens à Palace (0-7), il est l'actuel meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations. Pourtant, s'il est lié avec le club anglais jusqu'en 2023, l'attaquant ne fermerait pas les portes à un départ dans un club encore plus huppé comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. Si un tel transfert venait à avoir lieu, les dirigeants du LFC auraient coché le nom de deux crack pour le remplacer : Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Dans une interview accordée à BonusCodeBets, l'ancien joueur John Barnes a émis des réserves sur la capacité du club à attirer de tels noms.

« Qui a dit que Kylian Mbappé ou Haaland voudraient venir à Liverpool? C’est le problème, ce n’est pas parce qu’un joueur y va, que l’une de ces autres superstars, dans ce cas, Erling Haaland ou Kylian Mbappe, est susceptible de signer en remplacement. Ces joueurs devront vouloir venir à Liverpool et nous n’avons rien vu de concret pour dire si c’est vraiment le cas. Si le Real Madrid se positionnait également Mbappé en même temps que Liverpool, personne ne sait quel club il choisirait. Il s’agit de savoir si Salah part, qui et quand ils pourraient trouver quelqu'un. Mais spéculer sur qui Liverpool peut avoir quand quelqu'un pourrait partir n'a aucun sens » a déclaré l'ancien ailier. Si le Real Madrid part favori dans la course à la signature de ces deux joueurs, les Reds possèdent également des atouts à faire valoir, notamment la présence de Jürgen Klopp, considéré comme un des meilleurs entraîneurs du monde pour faire progresser les jeunes joueurs.