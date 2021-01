Mercato : Lionel Messi plan B du PSG, Barcelone sidéré

Dans : Mercato.

La presse barcelonaise est désormais persuadée que le Paris Saint-Germain fera signer Lionel Messi si Kylian Mbappé ne prolonge pas l'été prochain.

C’est l’énorme titre qui barre la Une du quotidien sportif Sport en Espagne « Messi por Mbappé », et il résume l’avis général ou presque en Liga. Si la star française du PSG ne prolonge pas avec le club de la capitale, Leonardo laissera filer Mbappé et en contrepartie les dirigeants du Paris Saint-Germain se tourneront vers Lionel Messi. En libérant le salaire de la star française, plus son indemnité de transfert au Real Madrid ou ailleurs, le club français sera dans les clous du fair-play financier pour passer à l’action avec le joueur argentin, en fin de contrat avec le FC Barcelone et dont le salaire sera forcément colossal.

Pour Sport, c’est Kylian Mbappé qui a les clés dans le dossier Lionel Messi, et pour l’instant tout indique que le champion du monde tricolore n’envisage pas de prolonger son engagement avec le Paris Saint-Germain. « L'équipe parisienne envisage de faire pression pour obtenir la signature de Leo Messi après le refus de Mbappé de renouveler. Les Français ont fait savoir qu'ils ne peuvent garder que deux grandes stars dans leur équipe en raison du fair-play financier », explique le média proche du FC Barcelone. Bien malin celui qui à cet instant de la saison peut être certain que Kylian Mbappé refusera de prolonger avec le PSG, Leonardo ayant lui un discours nettement plus positif que les journalistes espagnols sur ce sujet. La seule certitude étant que clairement le Paris Saint-Germain ne peut pas empiler les salaires de Neymar, Mbappé et Messi alors que les finances du club de la capitale seront dans le rouge vif en fin de saison. Le Qatar peut faire des miracles, mais pas cacher à l'UEFA une situation compliquée, tout comme l'est celle du FC Barcelone par ailleurs.