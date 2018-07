Mercato : Libre, Cédric Carrasso est pisté en France

Dans : Mercato, Ligue 1, Bordeaux, LOSC, Lens.

Laissé libre par Galatasaray après une seule saison en Turquie, Cédric Carrasso pourrait rebondir en France, où trois clubs le courtisent.

Cédric Carrasso a quitté la Ligue 1 par la petite porte en juin 2017. Libéré de tout contrat contre son gré du côté des Girondins, après huit saisons à Bordeaux, le gardien de 36 ans avait alors rebondi à Galatasaray, où il s'était engagé pour une seule saison. Mais suite à une pige turque complètement ratée, avec seulement deux matchs joués, le portier formé à l'OM n'a pas été conservé.

Désormais libre de s'engager où il le souhaite, Carrasso est sur le marché et souhaite revenir en France. Pour remplir son vœu, il dispose déjà de plusieurs touches en Ligue 1 et en Ligue 2. Selon RMC, Lille, Lens et... Bordeaux s’intéressent à lui. Des contacts ont d'ores et déjà été noués avec l'entourage du natif d’Avignon, qui doit maintenant faire le bon choix pour terminer sa carrière en beauté.