Mercato : Les Verts foncent sur cet ancien lyonnais

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, vient de se séparer de son entraîneur Claude Puel ce week-end. Les Verts, dans une situation sportive difficile, doivent renouveler un effectif qui éprouve beaucoup de difficultés, notamment en attaque. Un ancien attaquant lyonnais est ainsi ciblé en Premier League.

Parfois, les chiffres mentent mais pour les Verts le constat statistique est indiscutable. Dernier de Ligue 1 avec 12 points, l'ASSE souffre des deux côtés du terrain. 18e défense et 18e attaque, Saint-Etienne est aussi fragile derrière qu'inoffensif devant les buts adverses. Dans le secteur offensif, les Verts n'ont inscrit que 17 buts en 17 matches, dont sept pour le seul Wahbi Khazri qui paraît bien indispensable à son équipe par ses coups de patte et ses fulgurances. Ainsi, l'ASSE a déjà commencé à réfléchir d'un renfort dans le domaine. Jean-Philippe Krasso, arrivé d'Epinal en 2020, ne convainc pas vraiment avec un seul but inscrit dans le Forez. A court d'argent, les Verts sont à l'affût de la moindre bonne affaire autant sportive que financière.

Un Jean-Philippe pour en remplacer un autre

Pour marquer des buts, les dirigeants stéphanois regardent du côté de l'Angleterre. Jean-Luc Buisine, responsable du recrutement pour les Verts, a ciblé Jean-Philippe Mateta. L'attaquant de 24 ans évolue à Crystal Palace, prêté en janvier dernier par son club allemand de Mayence. Mais, Mateta n'entre pas dans les plans de Patrick Vieira qui ne l'a fait joué qu'à deux reprises cette saison pour 61 minutes cumulées avec les Eagles. Mayence, non plus, ne compte pas sur lui et cherche à s'en débarrasser. C'est tout bon pour l'ASSE, qui compte l'attirer en prêt lors du mercato de janvier malgré le fait que Mateta est un ancien de l'OL. En effet, le grand attaquant d'un mètre 92 avait été acheté à Châteauroux par l'OL en 2016 mais il n'a joué que trois rencontres sous le maillot des Gones. Dans la situation sportive de l'ASSE, ancien lyonnais ou pas, si Mateta peut marquer régulièrement, il sera le bienvenu dans le Chaudron.