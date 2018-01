Mercato : Leipzig recrute (aussi) un gamin de 16 ans pour 20ME

Après le transfert de Pietro Pellegri à Monaco pour 25ME, un autre joueur de moins de 17 ans va être transféré pour une somme très importante cet hiver.

Alors qu’il n’a joué aucun match en professionnel durant sa carrière, Umaro Embalo va quitter le Benfica Lisbonne, à 16 ans. L’ailier droit portugais va signer à Leipzig pour une somme avoisinant 20ME selon Goal. Un transfert qui n’est pas sans rappeler celui de Pietro Pellegri à Monaco, et qui devrait faire réfléchir sur la folie des prix pratiqués sur le marché des transferts depuis quelques mois…

RB Leipzig are due to announce the signing of Umaro Embalo from Benfica in the next 24 hours. Expected to have agreed a contract until 2023. #RBL