Mercato : Leipzig officialise le départ imminent de Mukiele

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Dans un bref communiqué, le club de Leipzig a officialisé que des négociations étaient en cours concernant Nordi Mukiele, annoncé très proche du PSG.

A quelques jours de la finale de la Super Coupe d’Allemagne, qui verra le Bayern Munich affronter le RB Leipzig, le club entraîné par Domenico Tedesco a communiqué concernant l’absence de plusieurs joueurs ce lundi à l’entraînement. Et parmi ces joueurs, on trouve Nordi Mukiele, qui est annoncé proche de signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Leipzig confirme que l’absence de Mukiele est justifiée par « des négociations contractuelles », l’équipe allemande ne précisant toutefois pas si c’était bien avec le PSG, même s’il n’y a plus aucun doute.