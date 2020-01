Mercato : Le transfert fou de Gareth Bale prend forme

Dans : Mercato.

Complètement mis à l’écart par Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale avait déjà fait savoir ces dernières semaines qu’il ne comptait pas partir au mois de janvier, ni même en fin de saison.

Une défiance de plus qui dessert toutefois le Gallois, qui est plus souvent vu dans les tribunes ou sur les terrains de golf, que sur le terrain. C’est pourquoi une opération de dernière minute est en train de se montrer, et pourrait provoquer le gros transfert de ce « deadline day ».

En effet, The Times annonce que Tottenham vient de faire une « avancée concrète » pour faire signer Gareth Bale ce vendredi. Le président Daniel Levy s’est rendu à Madrid pour essayer de convaincre Florentino Pérez de lâcher celui qui avait quitté Tottenham pour le Real en 2013 contre 100 ME. Aucun détail financier n’a pour le moment été révélé, mais il s’agirait bien évidemment d’un coup fumant pour Tottenham, qui espère bien redresser la barre en deuxième partie de saison, et vient de laisser filer Christian Eriksen à l’Inter Milan.